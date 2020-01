Marktsteft vor 1 Stunde

Parteinotiz: Freie Wähler diskutierten über Kläranlage

Die Freien Wähler Marktsteft haben in Michelfeld zun einer Wahlkampfveranstaltung mit Bürgermeisterkandidaten Sebastian Schneider eingeladen. Laut einer Pressemitteilung der Freien Wähler kam dabei auch die Zukunft der örtlichen Kläranlage zur Sprache. Schneider stellte klar, dass man für einen weiteren Erhalt der Anlage auch in Hinblick auf zukünftige Auflagen viel Geld in die Hand nehmen müsse. So müsse man darüber nachdenken, ob man die bisherige Abwasserreinigungsanlage nicht in absehbarer Zeit aufgebe und das Geld lieber in einen zukunftsgerichteten Anschluss des Ortsnetzes investiere und welche Anschlussmöglichkeiten hier zur Verfügung stünden. Letztlich, so erklärte Schneider laut Mitteilung, könnten derartige Projekte wie auch die Sanierung der Infrastruktur in Marksteft nur gemeinsam angepackt werden. Daher appellierte er, den ewigen Zwist zwischen den Sportvereinen SV Michelfeld und TV Marktsteft bei zu legen und fairer für die Gemeinschaft Michelfeld/Marktsteft zusammen zu stehen, endet die Pressemitteilung.