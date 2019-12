Sommerach vor 42 Minuten

Parteinotiz: Freie Wähler Sommerach nominieren Kandidaten

"Gemeinsam die Zukunft von Sommerach gestalten", unter diesem Motto fand die Nominierungsversammlung der FWG (Freie Wähler Gemeinschaft) Sommerach statt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gruppierung hervor. Die Vorsitzende Maria Sauer listete in ihrer Nominierungsrede Themen auf, die die Freien Wähler in den letzten sechs Jahren in Sommerach mit umsetzen konnten und lobte die Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten der CSU.