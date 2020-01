Parteinotiz: Freie Wähler Nordheim haben nominiert

Gemeinderat Bernhard Fiehl begrüßte 28 Wahlberechtigte und einige Zuhörer im Mehrzweckraum des Nordheimer Rathauses, teilt die Gruppierung in einer Pressemitteilung mit. Unter der Leitung von Karl-Valentin Reichert wurde der Wahlvorschlag einstimmig angenommen. Folgende Kandidaten stellen sich am 15. März für die Freien Wähler Nordheim zur Wahl: Bernhard Fiehl, Jens Brühl, Stefan Schmitt, Christian Zang, Björn Schotta, Markus Hör, Angela Kram, Ute Braun.

Zum Abschluss der Versammlung wies Bernhard Fiehl laut Mitteilung darauf hin, dass es künftig einen offenen Stammtisch der Freien Wähler in Nordheim geben wird und der erste Termin für Februar im Mitteilungsblatt der Gemeinde bekannt gegeben wird. Die Wahl- und Informationsveranstaltung der Freien Wählergemeinschaft Nordheim findet am Freitag, 28. Februar, 19.30 Uhr im Gewölbekeller des Gasthauses zur Sonne in Nordheim statt.