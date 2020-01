Großlangheim vor 1 Stunde

Parteinotiz: Freie Wähler Großlangheim stellten sich vor

Auf großes Interesse ist die öffentliche Versammlung der Freien Wähler Großlangheim gestoßen, bei der die parteiunabhängige Gruppierung ihre 24 Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 15. März vorstellte. Das schreibt die Gruppierung in einer Pressemitteilung. Zehn Frauen und 14 Männer treten für die Liste an, sie haben einen Altersdurchschnitt von 40,5 Jahren.