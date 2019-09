Parteinotiz: FDP unterstützt Kandidatur von Tamara Bischof

Der Vorstand des FDP-Kreisverbandes Kitzingen hat einstimmig beschlossen, seinen Mitgliedern und Anhängern Tamara Bischof zur kommenden Landratswahl zur Wiederwahl vorzuschlagen. Bischof leiste eine hervorragende Arbeit für den Landkreis Kitzingen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unter der Führung von Tamara Bischof habe der Landkreis eine positive Entwicklung genommen. Die FDP schätze auch das sehr gute Klima im Kreistag, das nicht zuletzt ein Verdienst der Landrätin darstelle. "Die Zusammenarbeit im Kreistag ist von Sachlichkeit geprägt, nicht von Konfrontation". wird der FDP-Vorsitzende Hans Müller in der Pressemitteilung zitiert. Tamara Bischof leiste derart gute Arbeit zum Wohle des Landkreises, so dass es aus Sicht der FDP auch keiner personellen Alternative bedarf.

Die FDP wird im November ihre Kreistagsliste aufstellen. In Volkach und Prichsenstadt sind Stadtratslisten geplant. In Volkach ist davon auszugehen, dass in Kürze die Nominierung eines Bürgermeisterkandidaten erfolgt, so die Pressemitteilung.