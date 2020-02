Parteinotiz: Der Sulzfelder Tourismus im Blickpunkt

Der Tourismus in Sulzfeld ist ein zentrales Thema. Dies zeigte sich erneut durch die Resonanz der Veranstaltung mit dem Titel "Freizeit, Tourismus, Wirtschaft - Sulzfelder Stärken nutzen!" Über 80 Besucherinnen und Besucher haben sich von der Sulzfelder Kommunalen Liste (SKL) über den aktuellem Stand der Planungen berichten lassen. Unter Ihnen auch Bürgermeisterkandidat Matthias Dusel. Sulzfeld hat seit vielen Jahren auf den sanften Tourismus gesetzt. Die Sulzfleder Kommunale Liste will davon nicht abrücken. Allerdings sieht sie eine Reihe bisher nicht genutzter Chancen und Möglichkeiten: "Durch Digitalisierung, neue Trends und aktuelle Möglichkeiten können wie viel besser werden", so Dusel.