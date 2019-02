Parteinotiz: Deppisch nun auch im SPD-Präsidium

Kürzlich ist Eva-Maria Deppisch aus Dettelbach erst in den SPD-Landesvorstand aufgerückt. Nun sitzt sie auch im Präsidium ihrer Partei in Bayern, wie die SPD in einer Pressemitteilung schreibt.

Das neue Präsidium der Bayern-SPD ist komplett: Der Landesvorstand wählte auf seiner Sitzung am Sonntag in Nürnberg sieben weitere stimmberechtigte Mitglieder. Gewählt wurden: Klaus Adelt, MdL Florian von Brunn, MdL Philipp Dees, Eva-Maria Deppisch, Christa Naaß, Vizepräsidentin des Bezirkstags Mittelfranken, Anna Rasehorn und Christoph Schmidt.

Dem Präsidium gehören weiterhin sechs Mitglieder mit Stimmrecht qua Amt an: Natascha Kohnen, MdL, Landesvorsitzende Marietta Eder, stellvertretende Landesvorsitzende Matthias Dornhuber, stellvertretender Landesvorsitzender Johanna Uekermann, stellvertretende Landesvorsitzende Uli Grötsch, MdB und Generalsekretär Thomas Goger, Schatzmeister.