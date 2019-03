Am Samstag, 30. März, lädt der AfD-Landtagsabgeordnete Christian Klingen zur Eröffnung seines Bürgerbüros in der Marktstraße 15 , 1. OG, in Kitzingen ein. Von 11.30 Uhr bis 17.30 Uhr besteht für Interessierte im Rahmen eines "Tages der offenen Tür" die Möglichkeit zum Gespräch mit Christian Klingen.