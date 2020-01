Volkach vor 1 Stunde

Parteinotiz: CSU lud zum Vereins- und Sportlerstammtisch

Am vergangenen Sonntag hatte die CSU Volkach zum ersten "Ehrenamts-, Vereins- und Sportlerstammtisch" ins Volkacher Schützenhaus geladen. Die Einladung zu einem lockeren Austausch im Vereinsheim der Schützen nahmen Aktive einer Reihe von Vereinen aus der Stadt und den Ortsteilen an, schreibt die Partei in einer Pressemitteilung. Fußballer, Handballer, Tanzsportler, Schützen, Volleyballer und viele Ehrenamtler waren vertreten.