Castell vor 41 Minuten

Parteinotiz: CSU-Seniorentreffen in Castell

Der CSU-Kreisverband, Frauen-Union und Senioren-Union laden die Senioren zum 40. CSU-Kreisseniorentreffen ein. Termin ist am Dienstag, 23. Juli, um 14 Uhr im Schlosspark in Castell. Auch in diesem Jahr erwartet laut Mitteilung die Senioren neben Kaffee und Kuchen ein buntes Programm. Das Fürstenpaar und Mandatsträger werden auch in diesem Jahr anwesend sein. Als besonderer Gast hat sich der bayerischen Staatsminister a. D. Thomas Goppel (Bild) angesagt.