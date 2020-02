Dettelbach vor 21 Minuten

Parteinotiz: CSU-Dettelbach stellt "Plan für Zukunft" vor

Einen "Plan für die Zukunft" haben am Samstagabend der CSU-Bürgermeisterkandidat Marcel Hannweber und seine Stadtratskandidaten aus Dettelbach vorgestellt. Das schreibt die Partei in einer Pressemitteilung. Rund 80 Interessierte hörten zu. Hannweber versprach laut Mitteilung vollen Einsatz und Transparenz, zum Beispiel durch Bürgerbeteiligung bei Vorhaben über Sprechstunden, Fachgruppen oder auch Stammtische. Außerdem wolle er das Wissen der Bürger nutzen, um Dettelbach wirtschaftlich, strukturell und politisch voranzubringen, so die Mitteilung.