Parteinotiz: Bayerische Landesstiftung fördert Johanna-Kirchner-Haus in Marktbreit

Eine Förderzusage der Bayerischen Landesstiftung für die Sanierung und den Neubau der AWO-Übergangseinrichtung Johanna-Kirchner-Haus in Marktbreit gab die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker, nach der heutigen Sitzung des Stiftungsrates in München bekannt.

Einen Zuschuss in Höhe von 266 000 Euro – das entspricht 4,5 Prozent der Gesamtkosten von rund 5,9 Millionen Euro – bewilligte der Stiftungsrat nun dem AWO Bezirksverband Unterfranken, heißt es in der Mitteilung der Abgeordneten. Für MdL Becker, stellvertretendes Mitglied des Stiftungsrates, ein wichtiges Signal zur Verbesserung der Versorgungsstruktur psychisch kranker Menschen in der Region.

Mit der Sanierung und dem Neubau erhöht sich die Wohnqualität in der Einrichtung und die therapeutischen Angebote können verbessert werden. Darüber hinaus wird das Platzangebot erweitert von 44 auf 53 Plätze. „Psychische Erkrankungen nehmen seit Jahren zu und sind in unserer Gesellschaft oft noch ein Tabuthema. Umso wichtiger ist es, passende Therapieangebote zu schaffen, die seelische beeinträchtigte Menschen bestmöglich unterstützen.