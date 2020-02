Kitzingen vor 1 Stunde

Parteinotiz: Baumschnittkurs der Kitzinger Grünen

Der Grünen-Ortsverband Kitzingen lädt am Freitag, 21. Februar, von 14 bis 16 Uhr zu einem Baumschnittkurs ein. Zwei Experten werden die richtigen Arbeitswerkzeuge, die Wachstumsgesetze und die Grundregeln beim Schneiden erklären. Die Teilnehmer lernen laut Pressemitteilung die Unterschiede zwischen Pflanzschnitt, Erziehungsschnitt und Verjüngungsschnitt in Theorie und Praxis kennen. Während der Veranstaltung besteht die Gelegenheit, Oberbürgermeisterkandidatin Andrea Schmidt sowie einige Grüne-Stadtratskandidaten kennenzulernen. Die Kosten betragen fünf Euro, Anmeldung per E-Mail an info.gruene@posteo.de oder bei Christa Büttner unter Tel.: (01590) 5844826. Bei der Anmeldung wird der Treffpunkt bekannt gegeben.