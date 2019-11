Obernbreit vor 1 Stunde

Parteinotiz: Aufstellungsversammlung des SPD-Ortsvereins

Auf großes Interesse stieß die Aufstellungsversammlung des SPD-Ortsvereins im Bürgersaal des Rathauses. In seiner Begrüßungsrede begründete der SPD-Vorsitzende Josef Nusko, warum man sich nach sechs Jahren Gemeinderatsarbeit entschlossen habe, wieder eine eigene Liste aufzustellen, hieß es in einer Pressemitteilung. Die gewählten Kandidaten in der Reihenfolge ihrer Platzierung auf der Liste sind: Christian Küster, Martina Sagstetter, Hans Wurl, Gudrun Stör, Thomas Stintzing, Annalena Kranl, Ernst Valentin, Klaus Espert, Sebastian Wenemoser, Bastian Holt, Alfred Schramm und Gundolf Krüger.