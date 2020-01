Prichsenstadt vor 1 Stunde

Parteinotiz: Aufstellungsversammlung der Grünen

Die Chancen für den ökologischen und nachhaltigen Umbau, die sich für Prichsenstadt bieten, zu nutzen anstatt sie zu verschenken, sei das vorrangige Ziel in den nächsten sechs Jahren, so Ricky Haubenreich über seine Motivation für den Stadtrat der Gemeinde Prichsenstadt zu kandidieren. In der Versammlung zur Erstellung des Wahlvorschlags für die Kommunalwahl hat der Ende letzten Jahres gegründete Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen einen eigenen Wahlvorschlag für den Stadtrat erstellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Ergebnis werden neun Kandidaten auf dieser Liste bei der Wahl am 15. März antreten. Nun muss der Wahlvorschlag geprüft und noch bis zum 3. Februar Unterschriften von zehn Personen, die nicht kandidieren, in der „Unterstützer-Liste" gesammelt werden. Dann gibt es damit für die Kommunalwahl in Prichsenstadt eine weitere Liste als aussichtsreiche Alternative für die Wähler.