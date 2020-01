Schwarzach vor 9 Minuten

Parteinotiz: Abtei Münsterschwarzach hat eigene Wahlliste

Für die Kommunalwahl im März hat die Benediktinerabtei eine eigene Liste, schreibt sie in einer Pressemitteilung. Mit sechs Kandidaten aus dem Mönchskonvent tritt die Abtei Münsterschwarzach an. Seit 1918 sitzen Benediktinermönche im Gemeinderat. Als wichtiger Teil des Marktes Schwarzach mit 80 Brüdern in der Gemeinschaft und über 300 Mitarbeitern in den Klosterbetrieben will die Abtei Verantwortung für die Gemeinde übernehmen. Das Bürgermeisteramt sowie andere leitende Aufgaben sind dabei ausgeschlossen.