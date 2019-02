Parkzonen und zu schnelle Autos

Der Abtswinder Gemeinderat legte in seiner Sitzung fest, dass künftig in der Greuther Straße und in der Pfarrgasse Parkzonen für Autos eingerichtet werden. Dort dürfen dann nur noch in den eingezeichneten Bereichen Autos abgestellt werden. Damit will die Gemeinde des Problems Herr werden, dass in den schmalen Straßen im Ort manchmal keine größeren Fahrzeuge wie Müllautos durchkommen, weil teils rücksichtslos geparkt werde.

Zudem beschäftigte sich das Gremium um Bürgermeister Jürgen Schulz mit der Auswertung der Geschwindigkeitsmessungen im Ort. Die verdeckten Kontrollen haben ergeben, dass gerade im Stämmbauersweg zu schnell gefahren werde. Weit mehr als die Hälfte der gemessenen Fahrzeuge überschritten laut dem Resultat die vorgeschriebene Geschwindigkeit auf der Umgehungsstrecke des Ortskerns. "Dort ist eigentlich Tempo 30, es wird aber eher mit 60 Stundenkilometer gefahren", sagte Bürgermeister Schulz.

Gerade zwischen 15 und 19 Uhr häuften sich die Verstöße. Um die Autos zu bremsen, will die Gemeinde nun optische Barrieren einrichten. Mit Blumenkästen oder sogenannte Parkständen soll getestet werden, ob die Autofahrer ihr Tempo verringern.