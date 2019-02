Parkverbot in der Hafenstraße

Mit einem eingeschränktem Halteverbot in der Hafenstraße unterhalb des Rewe-Marktes will die Stadt Marktbreit das Parken von Lastwagen in den Griff bekommen. Etliche Lastwagen parken dort vor allem nachts, was zur Folge hat, dass das Bankett und der Straßenrand bereits beschädigt sind. Im Untergrund laufen dort Versorgungsleitungen, unter anderem für Gas. Im Bauausschuss wurde auch eine Kurzeitparkregelung diskutiert, etwa um Lkw-Fahrern die Möglichkeit zu geben, Brotzeit im Markt zu kaufen. Am Ende wurde die Idee verworfen.

Eine Stützwand in der Kapellensteige ist dringend sanierungsbedürftig, wie der Bauhof festgestellt hat. Keine leichte Aufgabe, da eine darunter liegende weitere Stützwand ebenfalls nicht mehr sicher ist. Dort allerdings sind die Besitzverhältnisse noch zu klären. Handlungsbedarf ist gegeben, da bei einem größeren Schaden die Kapellensteige kurzfristig gesperrt werden müsste.

In diesem Zusammenhang redeten die Räte auch über ein Gebäude in der Bachgasse, das ebenfalls in schlechtem Zustand ist. Zum Teil sind bereits Fenster eingeworfen und Unbefugte im Haus angetroffen worden. Der derzeitige Eigentümer reagiert nicht auf Anschreiben der Stadt, so dass wohl von Seiten der Stadt Sicherungsmaßnahmen eingeleitet werden müssen.

Nicht zum ersten Mal beschäftige der Bauausschuss sich mit nicht genehmigten Anbauten und Umnutzungen an einem Anwesen in der Kaltenhofgasse. Mehrmals eingereichte Pläne wurden wegen Unvollständigkeit wieder zurück gegeben. Dazu kommt die Nutzung einer Wohnung als Ferien- oder Monteurswohnung, was in der engen Gasse wegen parkender Fahrzeugen zu Verkehrsproblemen führt. Das Landratsamt soll nun Brandschutz und Rettungswesen dort prüfen, ein Stellplatz ist abzulösen.

Wie meist, so musste der Bauausschuss auch diesmal bei Bauvorhaben Abweichungen von Bebauungsplänen genehmigen, die unter anderem mit der Topografie der Grundstücke, etwa einer Hanglage begründet sind. Christiane Berneth wies darauf hin, bei künftigen Bebauungsplänen auch das Gelände verstärkt zu berücksichtigen, damit könnten Verwaltung und Ausschuss Arbeit erspart werden.