Parktourismus im Industriegebiet: Iphofen ist alarmiert

Das Iphöfer Gewerbegebiet "Alte Reichsstraße" ist ein Drehkreuz für den Schwerlastverkehr. Zu manchen Zeiten schwillt der Verkehrsstrom dort bedrohlich an – dann stauen sich die Lastwagen an der Zufahrt zum Knauf-Logistikzentrum. Mehr Probleme als der fließende Verkehr macht der Stadt aber der ruhende Verkehr. Nachts und an den Wochenenden stehen Sattelzüge oft entlang der Straße Am Breitenstein. Sie blockieren Grundstückszufahrten, und ihre Fahrer hinterlassen nicht selten Müll und andere unappetitliche Dinge. Dies jedenfalls ist das Bild, das sich Bürgermeister Josef Mend bei seinen regelmäßigen Abstechern ins Gewerbegebiet und aus den Berichten von Anliegern bietet. Er hat seine Eindrücke wiederholt im Bauausschuss geschildert. Weitergekommen sind er und die Stadträte in der Sache bisher nicht.

In der vergangenen Sitzung zitierte Mend aus dem Schreiben eines Unternehmers, der sich nicht anders zu helfen wusste, als den Zufahrtsbereich zu seinem Hofgelände mit allerlei Hindernissen zu blockieren, um den parkenden Lkw-Fahrern Einhalt zu gebieten. Der Bürgermeister zeigte Verständnis für diese Art der Selbstjustiz, machte aber schnell deutlich, dass dieses Vorgehen nicht zulässig sei im öffentlichen Raum, der allen gewidmet ist. Der Unternehmer ist aufgefordert, die Hindernisse zu entfernen. Was die Alternative sein kann, ist unter den Beteiligten umstritten.

Keine Steuergelder für die Parkprobleme der Firmen

Nicht zum ersten Mal kam aus Reihen der Anlieger der Vorschlag, dass die Stadt die Alte Reichsstraße ausbauen und parallel zur Fahrbahn Parkstreifen schaffen solle, andere sprechen gar von großflächigen Parkplätzen. Mend hat auch dazu eine klare Meinung: Er als Bürgermeister werde seine Hand nicht heben für eine solche Option. „Wir sind als Stadt nicht dazu da, mit Steuergeldern die Parkprobleme der Firmen zu lösen.“

Ein ordentlich ausgebauter Stellplatz in entsprechender Größe koste schnell 300 000 bis 400 000 Euro, ganz zu schweigen vom nachhaltigen Nutzen eines solchen Parkplatzes. „Wenn wir jetzt Parkraum für 30 Lkw schaffen“, sagte Jürgen Adler in der Bauausschusssitzung, „stehen demnächst 50 da.“ Mend kann nur an die Unternehmen appellieren, die Lastwagen auf ihren Betriebshöfen parken zu lassen. Aber das dürfte ein frommer Wunsch bleiben. Viele Firmen sperren sich dagegen.

Parkverbot allein ist keine Lösung

Ein weiträumiges Parkverbot auszusprechen, ist für Mend keine Lösung. Die Stadt hatte Ähnliches schon probiert; dann stellten die Fahrer ihre Lastzüge teilweise in Wohngebieten oder auf anderen öffentlichen Straßen ab. „Wenn wir keine Ersatzflächen schaffen“, so weiß nicht nur Mend, „stehen die Lastwagen anderswo in der Gegend herum.“ Der Bürgermeister beobachtet an Wochenenden regelrechten Parktourismus im Gewerbegebiet: Die Fahrer stellen ihre Lkw nachts ab, werden in der Früh zu sechst, zu siebt im Kleinbus gebracht und klemmen sich wieder hinters Steuer.

Viele Hebel hat die Stadt also nicht in der Hand, um das Problem anzugehen. Für wenige kritische Teilstücke hat sie Halteverbote erlassen. Zu mehr hat es bisher nicht gereicht. Die Parksituation in der Alten Reichsstraße könnte „Baustein eines städtischen Verkehrskonzepts“ sein, sagt Mend vage. Doch keiner weiß, wann und ob es überhaupt ein solches Konzept geben wird, das vornehmlich die Parksituation in der Altstadt lösen soll und seit 25 Jahren angekündigt ist.