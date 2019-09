Parkrempler beim Türöffnen

Schwarzenau, Gde. Schwarzach a.Main, Lkr. Kitzingen

Am Samstag stand zwischen 11 und 14.15 Uhr auf dem Parkplatz am Sportheim im Schwarzacher Ortsteil Schwarzenau, Dettelbacher Straße, ein roter VW Polo. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass sich in der rechten hinteren Tür eine kleine Delle befand; der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Offensichtlich war der Insasse eines daneben geparkten Fahrzeugs beim Türöffnen gegen die Tür des Polo gestoßen. Der Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet.