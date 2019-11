Marktsteft vor 49 Minuten

Parkrempler am Containerplatz

Ein 92-jähriger Autofahrer wollte am Donnerstagnachmittag am Containerplatz im Köhlenweg in Marktsteft rückwärts ausparken. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen einen dahinter stehenden Mercedes. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 700 Euro, teilt die Polizei mit.