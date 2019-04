Parkplatznachweis in der Altstadt

Wohnen in der Altstadt wird doch wieder attraktiv. In der Sitzung des Bauausschusses Marktbreit am Dienstagabend genehmigten die Räte Sanierung, Teilabriss und Wiederaufbau eines Anwesens in der Schulgasse, nachdem sich der Bauherr mit dem Städteplaner auf die Grundsätze der Gestaltungssatzung geeinigt hatte. Sieben Wohnungen sind dort geplant und entsprechend müssen Stellplätze nachgewiesen werden. Da dies in der Altstadt nicht immer möglich ist, sollte, so die Räte, ein Teil finanziell abgelöst werden. Ob dies in vollem Umfang geschehen muss, entscheidet das Gremium gesondert, so ein entsprechender Antrag gestellt wird.

Eigentlich bräuchte der Bau eines Gartenhauses im Bereich des Bebauungsplans Mühlsteige wegen seiner geringen Größe keine Genehmigung. Da aber von der festgesetzten Dachneigung abgewichen wird, erteilten die Räte eine Befreiung. Die dort kürzlich erlassenen Veränderungssperre greift nicht, da der Antrag vor Inkrafttreten der Sperre gestellt wurde.

Der Teilabbruch und Wiederaufbau eines Gebäudes in der Ochsenfurter Straße warf Fragen zu Abstandsflächen auf. Mit den direkten Nachbarn hat sich der Bauwerber geeinigt. Bleibt die Übernahme der Abstandsflächen zur Straße hin. Da diese über die Straßenmitte hinaus reicht, sollten die gegenüber liegenden Grundeigner ihr Einverständnis geben.

Drei Angebote hat die Stadt für die Pflasterung des Parkplatzes am Mainufer erhalten, alle drei liegen deutlich unter der Kostenschätzung. Nach Prüfung durch das Planungsbüro kann der Bürgermeister den Auftrag an den wenigstnehmenden Bieter vergeben.

Schon in der Bürgerversammlung wurden dunkle Ecken in Gnodstadt moniert. Auch am östlichen Ortsrandweg sollte die Straßenbeleuchtung heller ausfallen, so der Antrag eines Bürgers in der Sprechstunde des Bürgermeisters. Der Bauausschuss wird's bei einm Ortstermin untersuchen.

Wohnmobile auf dem Parkplatz am Kranen sind immer wieder ein Ärgernis für machen Marktbreiter. Bis zu einem Gewicht von 3,5 Tonnen zählen sie als Pkw und dürfen dort eh parken. Da sie und auch die größeren in der Regel nur eine Nacht dort stehen, wollte der Bauausschuss das nicht als Problem sehen.