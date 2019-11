Kitzingen vor 32 Minuten

Parkgaragen

sind geöffnet

Anlässlich des Martinimarktes in Kitzingen sind die Parkgaragen Herrnstraße und Alte Poststraße sowie die Parkgarage am Main am Sonntag, 10. November, geöffnet und kostenlos nutzbar. Laut Mitteilung der Stadt ist die Parkgarage am Main rund um die Uhr geöffnet, die weiteren Garagen von 11 bis 18 Uhr.