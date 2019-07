Kitzingen vor 35 Minuten

Parkenden Pkw übersehen

Aus Unachtsamkeit stieß am Donnerstagnachmittag eine 30-jährige Autofahrerin in der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen mit ihrem Pkw gegen einen geparkten Ford. Dieser wurde an der linken Fahrzeugseite eingedrückt. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.