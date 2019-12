Seit dieser Woche können Autofahrer in Kitzingen bequem parken. Die Stadt hat die Parking-App PayByPhone eingeführt. Damit können Smartphone-Besitzer ohne das passende Kleingeld für den Automaten ihr Auto abstellen. Der Ablauf ist einfach, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit; eine detaillierte Beschreibung findet sich an jedem Parkscheinautomaten.

Wie in Würzburg, wo die gleiche App im Einsatz ist, erinnert einen das Programm auf dem Handy künftig daran, dass die Parkzeit abgelaufen ist. Bequem kann man dann vom Handy aus die Parkzeit innerhalb der Maximalparkdauer von zwei Stunden verlängern, falls gewünscht. Und geht es schneller als geplant, kann man die Parkzeit sogar nachträglich verkürzen und zahlt dann auch weniger.

Abrechnung über Rechnung oder Bankkonto

Parkgebühren werden entweder mit der Telefonrechnung abgerechnet, wenn Nutzer sich über eine SMS vom Handy aus angemeldet haben, oder direkt übers Bankkonto, wenn man ein PayBayPhone-Konto eröffnet hat.

Parkgebühren mit dem Handy zu bezahlen, ist ein zusätzliches Angebot der Stadt Kitzingen. Selbstverständlich können Autofahrer auch weiterhin das Parkticket am Automaten lösen, oder die Parkgutscheine von Stadt und Stadtmarketing verwenden; darauf weist die Stadtverwaltung ausdrücklich hin.

Einziger Wermutstropfen beim Handyparken: Zu den Parkgebühren wird noch eine Servicepauschale von zehn Prozent je Zahlung dazukommen, die der Anbieter der App erhält.