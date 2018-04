MAINBERNHEIM vor 1 Stunde

Park- und Stadtbodenkonzept nimmt Gestalt an

Einen Eindruck über den Stand des Stadtboden- und Parkkonzeptes für die Altstadt Mainbernheims verschaffte sich der Stadtrat am Donnerstag, 19. April. Yvonne Slanz vom Planungsbüro transform berichtete im Gremium über die Verfahrensschritte für das im Januar in Auftrag gegebene Planungskonzept. Die Vermessungsarbeiten seien inzwischen weitgehend abgeschlossen. Die Bestandsaufnahme der Bodenbeschaffenheit laufe noch bis Juni. Eine erste Erhebung des Parkraums finde in der kommenden Woche (26. April) statt. Nach der Bewilligung der Fördermittel hatte der Stadtrat am 22. Februar die Architekturbüros transform und Haines-Leger mit der Planung beauftragt, die Firma Peterra (Würzburg) übernimmt Vermessungsarbeiten, das Nürnberger Büro PB-Consult die Verkehrsuntersuchungen.