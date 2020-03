Panne: 31 Westheimer warten auf ihre Briefwahlunterlagen

Eine heftige Panne löst in diesen Tagen bei Westheimer Wählern Unruhe aus. 31 der rund 120 Einwohner hatten bis Montag noch nicht ihre beantragten Briefwahlunterlagen erhalten. In einem Fall kam es noch dicker: Ein Ehepaar hatte das moniert und sich die Unterlagen daraufhin persönlich abgeholt – bekam dann aber versehentlich Wahlzettel für die Gemeinde Buchbrunn statt für die Gemeinde Biebelried, zu der der Ortsteil Westheim gehört.

Sebastian Beck, zuständig für die Bearbeitung der Wahlunterlagen bei der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kitzingen, räumt diese Mängel ohne Umschweife ein: "Es ärgert uns selbst; das waren menschliche Fehler."

Ersatz für fehlende Briefwahlunterlagen

Die fehlenden Briefwahlunterlagen gehören zu einem Druckauftrag, der zwar an die VG geliefert worden, dann aber im Haus verloren gegangen sei. Mittlerweile habe die Behörde für Ersatz gesorgt. Die Wahlzettel würden bis spätestens Dienstag in Westheim an die noch nicht versorgten Bürger verteilt, die an der Briefwahl teilnehmen wollen. Beck betont, dass die VG die Betroffenen darüber informiert habe. Es sei sichergestellt, dass diese Wahlzettel bei der Stimmabgabe gültig seien.

Bei der Ausgabe von Wahlunterlagen für Buchbrunn statt für Biebelried sei es in der Verwaltung zu einer Verwechslung gekommen. Auch dieser Fehler sei inzwischen behoben.

Software bereitet zusätzlich Probleme

Beck berichtete weiter, dass der VG die neue Wahl-Software zusätzliche Probleme bereite. Zum einen sei sie fehlerbehaftet; zum anderen kämen immer wieder Aktualisierungen, die dann abgearbeitet werden müssten. Das erhöhe die Belastung der Mitarbeiter in der Verwaltung so kurz vor der Wahl und damit die Anfälligkeit für Fehler.

Becks Worten zufolge seien die bekannten verwaltungsinternen Mängel nun abgestellt, so dass niemand Sorge haben müsse, seine Briefwahlunterlagen kämen nicht rechtzeitig oder seien am Ende gar ungültig.

Falsche Anrede im Anschreiben

Ein Fehler im Anschreiben der Wahlbenachrichtigung zu einer möglichen Stichwahl in Volkach hat zudem einen Wähler aus Obervolkach verunsichert. Darauf waren Name und Anschrift zwar korrekt, doch im Anschreiben bei "Sehr geehrter Herr ..." ist ein anderer Name genannt. Ist das schon ein Problem für die Gültigkeit? "Nein, Hauptsache Name, Anschrift und Wählerverzeichnis-Nummer sind korrekt", sagt Margit Krämer von der VG Volkach zu diesem Fall.