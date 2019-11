Paganini meets Casanova: Musikalische Lesung mit Meierott

„Paganini meets Casanova & Co." heißt es an diesem Sonntag, 17. November, wenn Geiger Florian Meierott den Teufelsgeiger Paganini auf den venezianischen Abenteurer Giacomo Casanova und auf Giovanni Boccaccio treffen lässt.

Meierott präsentiert laut Ankündigung einige der schönsten Anekdoten und Geschichten aus Casanovas Lebenserinnerungen und Boccaccios „Decamerone“ in einer Mischung aus Lesung, Konzert und Plauderei. Es erklingen virtuose Bravourstücke wie die Capricen Nr.1 oder Paganinis nel cor piú.

Die musikalische Lesung für Erwachsene beginnt um 17 Uhr in der Villa Paganini, Moltkestraße 20a, in Kitzingen. Karten: Tel. (09321) 9279966 oder www.meierott.de sowie an der Abendkasse.