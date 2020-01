P. Maurus und Br. Kilian legen zeitliche Profess ab

In einem feierlichen Konventamt haben P. Maurus Schniertshauer OSB und Br. Kilian Ohs OSB ihre Zeitliche Profess abgelegt. Vor Gott und ihren Mitbrüdern versprachen sie Gehorsam, Beständigkeit und den klösterlichen Lebenswandel, heißt es in einer Pressemitteilung.

Abt Michael Reepen OSB verglich die beiden am Fest der Bekehrung des Apostels Paulus mit diesem. Sie hätten zwar keine solche drastische Umkehr hinter sich, würden aber den gleichen Eifer des Paulus bei der Verkündigung des Glaubens aufweisen. "Auch ihr habt hier im Kloster neue Namen angenommen", so der Abt weiter.

Im Professritus wird zunächst die Urkunde durch den Kandidaten selbst verlesen. Darin verspricht er, sich auf zwei Jahre an Gemeinschaft und Kloster zu binden. Anschließend wird diese auf dem Altar unterschrieben. Im Professgesang geben sich die Mönche mit weit geöffneten Armen ganz in die Hände Gottes. Danach erhalten sie vom Abt ihre neuen Gewänder.

P. Maurus wurde 2. Februar 1962 in Waldstetten bei Schwäbisch Gmünd geboren. Er war vor seinem Eintritt Pfarrer in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Nach seiner Priesterweihe promovierte er in Tübingen im Fach Dogmatik und war einige Jahre in der Priesterausbildung tätig.

Br. Kilian wurde am 19. April 1986 in Prüm in der Eifel geboren. Seine Heimat in Serrig an der Saar. Er ist gelernter Bäcker. Nach Abschluss der Fachhochschulreife im Bereich Sozialwesen studierte er vor seinem Eintritt Theologie im Studienhaus St. Lambert in Lantershofen.

P. Maurus ist in der Abtei Münsterschwarzach im Gästehaus und Archiv tätig. Br. Kilian absolviert derzeit eine Ausbildung zum Kranken- und Altenpfleger, bei der er auch in der Infirmerie der Abtei arbeitet.

Mit der Zeitlichen Profess erhalten die beiden Mönche ein längeres Skapulier, der Überwurf des Habits. Dieses verdeutlicht das "Joch Christi" unter das sie sich stellen. Ebenso bekommen sie im Professritus eine Kukulle – allerdings ohne Chorärmel, die erst bei der ewigen Profess hinzu kommen – das feierliche Gewand für den Gottesdienst. Dieses erinnert daran, dass das ganze Leben der Neuprofessen ein Gottesdienst sein soll.