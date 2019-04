Osternacht: Kerze bringt Licht ins Dunkel der Nacht

Mit dem Anzünden der Osterkerze am Osterfeuer sowie der Segnung der Kerze durch Pfarrer Gerhard Spöckl begann am Karsamstagabend die Feier der Osternacht in St. Johannes in Kitzingen. Diakon Bernhard Gartner trug die gesegnete Osterkerze zum dreimaligen Ruf "Lumen Christi – Das Licht Christi" in die dunkle Kirche.