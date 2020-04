Ostern feiern im Pastoralen Raum "Sankt Benedikt" in Schwarzach

Im Pastoralen Raum "Sankt Benedikt" in Schwarzach haben sich die Mitarbeiter des Pastoralteams einiges einfallen lassen, dass auch in diesem besonderen Jahr das Osterfest zuhause gefeiert werden kann.

Das schreibt Pastoralreferent Malte Krapf in einer Pressemitteilung. Schon am Palmsonntag, 5. April, werden in den entsprechenden Kirchorten des Pastoralen Raumes von den Gottesdienstbeauftragten und Seelsorgern nicht öffentlich die Palmzweige gesegnet.

Die jeweiligen Regelungen und Zeiten, wann die Palmzweige vor Ort abgeholt werden können, sind an den Schaukästen vor Ort angeschlagen. Die Mitarbeiter bitten jedoch darum, unbedingt darauf zu achten, dass sich nicht mehrere Menschen gleichzeitig vor Ort versammeln, um Zweige abzuholen, und dass der Abstand von zwei Metern eingehalten wird.

Am Ostersonntag, 12. April, segnen die Seelsorger in den Kirchen des Pastoralen Raumes die Osterkerzen und entzünden diese mit dem Osterlicht aus der Ostervigilfeier der Abtei Münsterschwarzch.

Das Osterlicht können die Gläubigen dann ab spätestens 12 Uhr mit einer eigenen Kerze oder Laterne in den Kirchen abholen. Zugleich haben die Seelsorger eine Karte mit einem Ostersegen vorbereitet, der mitgenommen werden kann. Auch hier bittet das Pastoralteam darum, ausreichenden Abstand einzuhalten.

In allen Kirchen des Pastoralen Raumes verkündet am Ostersonntag um 12 Uhr volles Glockengeläut die Auferstehung Jesu Christi.

Das Seelsorgeteam lädt zur Mitfeier der Gottesdienste über die Medien an den Kar- und Ostertagen ein. Eine Übersicht über die Live-Gottesdienste sowie eine Übersicht zu den Vorlagen für Hausgottesdienste, die in der Familie gefeiert werden können, bietet der Pastorale Raum auf seiner Webseite unter www.sankt-benedikt.org an.