Osterkonzert des Musikszugs der Feuerwehr Iphofen

Eines der Alleinstellungsmerkmale Iphofens ist der Musikzug der Feuerwehr. Es gibt zwar im Landkreis noch mehrere Spielmannszüge, aber die Iphöfer sind die einzigen Floriansjünger, die seit mittlerweile 60 Jahren einen Musikzug haben. "Seien sie unser Gast und feiern sie mit uns 60 Jahre Musikzug", lädt Dirigent Dieter Lenzer Musikfreunde zu Konzert-Genuss am Ostermontag unter dem Motto "Von Marsch bis Musical - von Polka bis Pop" bei freiem Eintritt ein.

Nachdem es in Iphofen bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zwei Musikkapellen gegeben hatte, reduzierten sich die Musiker auf eine Kappelle, deren Regie der musikalische Leiter Josef Platschek und geschäftliche Leiter Josef Wenisch übernahmen und 1959 die Geburtsstunde des Feuerwehr-Musikzugs einläuteten. Zu den Männern der ersten Stunde gehörten noch Heinrich Albert, Hinrich Buchardt, Fritz Göpfert, Josef Heinlein, Hans Roth, Lorenz Schüll, Andreas Werst und Georg Werst. Bis 1966 probten sie in der Werkstatt von Josef Wenisch und in der Folgezeit im neu gebauten Feuerwehrgerätehaus. In den 1970er-Jahren waren Blechbläser wie auch dazugehörige Notenblätter noch Mangelware. Im Jahr 1963 kaufte der Feuerwehrverein den Musikern Uniformen um die Dazugehörigkeit zu demonstrieren. 1964 übernahm Willy Zeltner den Dirigentenstab der Kapelle, 1986 Hans Roth und 1992 Heinrich Fischer

Mit der Zeit wuchs die Zahl der Auftritte im Verein sowie zu kirchlichen und weltlichen Anlässen bis auf 40 pro Jahr an. "Durch die vielfältigen Anlässe ist unser Repertoire recht breit gefächert, von kirchlichen Chorälen, über Marschmusik bis zu böhmischer Musik oder modernen Kompositionen", sagt Dieter Lenzer, der seit 20 Jahren den Taktstock schwingt.

Lenzer und die 40 Musiker, die heute den Musikzug bilden, können sich der vollen Unterstützung de Feuerwehrvereins sicher sein und Bürgermeister Josef Mend hat schon oft betont, wie stolz die Stadt auf den Feuerwehr-Musikzug als Kulturträger ist.

Im Jahr des 60-jährigen Bestehens umfasst der Feuerwehr-Musikzug 40 Musiker zwischen elf und 76 Jahren und das Orchester steht mit 35 Mitwirkenden am Ostersonntag ab 19 Uhr auf der Bühne im Veranstaltungssaal der Karl-Knauf-Halle. Im Rahmen des Konzerts wird der Musikzug auch einen großen Spendenscheck an die indischen Ordensschwestern, die sich den Bewohnern des Altenbetreuungszentrums widmen, überreichen.