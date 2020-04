Wiesentheid vor 1 Stunde

Ostergärten: Spielerisch, kreativ und andächtig auf Ostern vorbereitet

Kreuzigung, Grabstätte, Auferstehung: prägnante Sinnbilder des Osterfestes in einem sogenannten Ostergarten. Wenn das dann alles spielerisch kreativ entwickelt wird, ist es eine interessante spannende Aufgabe mit christlichem Hintergrund, die für Kurzweil sorgt in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen in Bayern.