Osterbrunnen als Gemeinschaftsprojekt

Auch dieses Jahr haben die Mädchen und Jungen des Nenzenheimer Kinderhauses Sonnenschein den Osterbrunnen vor der Tagesstätte geschmückt. Sie haben sich laut Mitteilung auch grundsätzliche Gedanken gemacht, was dieser alte Brauch mit ihrer Gemeinschaft aus vielen einzelnen Persönlichkeiten zu tun hat: Jeder einzelne ist wichtig und besitzt individuelle Talente. Ohne die Einzigartigkeit des einzelnen Kindes wäre die Gemeinschaft farblos – so wie auch das Gemeinschaftsprojekt Osterbrunnen. Jedes Kind hatte zwei Eier marmoriert und deshalb bewusst nicht mit Namen versehen. So gestalten die Kinder nicht nur den Brunnen, damit es vor ihrem Kinderhaus schön aussieht, sondern sie beschenken damit die größere Gemeinschaft, das Dorf.