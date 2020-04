Volkach vor 37 Minuten

Osterbanner vor der Volkacher St. Bartholomäus Kirche

Gerade in der Krisenzeit ist die Botschaft von Ostern sehr wichtig, heißt es in einer Mitteilung der katholischen Kirchengemeinde Volkach. Da die Ministranten-Jugend zur Neugestaltung des Osterbanners nicht zusammengerufen werden konnte, hat ein Grafiker ausgeholfen. So hängt nun dieses Osterbanner seit der Osternacht an der Kirche.