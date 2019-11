Kitzingen vor 37 Minuten

Ortsgruppe von Fridays For Future in Kitzingen gegründet

Bei einem Gründungstreffen wurden Melanie Stöckeln (Sprecherin der Grünen Jugend in Kitzingen), Ece Acay und Cora Völker als die drei Delegierten von Fridays For Future, Ortsgruppe Kitzingen gewählt. Vorher hatten sich interessierte Jugendliche im Stadtteilzentrum Kitzingen getroffen,um eine neue Ortsgruppe der Fridays For Future-Bewegung zu etablieren. Ziel von Fridays For Future ist es, auf die Klimakrise als Bedrohung der Menschheit hinzuweisen und die Politik aufzufordern, die Bewältigung der Klimakrise als wichtigste Herausforderung des 21. Jahrhunderts zu begreifen. Dazu beteiligen sich die Jugendlichen an Demonstrationen. Diese finden auch in Kitzingen statt. Die nächste Kundgebung findet am globalen Klimastreiktag, 29. November, am Kitzinger Marktplatz statt. Danach wollen die Jugendlichen zusätzlich zum Müllsammeln aufbrechen.