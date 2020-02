Volkach vor 1 Stunde

Ortsgruppe Volkach hat eine Benjeshecke aufgeschichtet

Die Mitglieder des Bund Naturschutzes kamen Ende Januar auf der Streuobstwiese Struthäcker der Ortsgruppe Volkach zusammen, um sich einen Überblick über den Zustand des alten Streuobstbestandes zu verschaffen. Ziel war es laut einer Pressemitteilung, die durch Trockenheit und Windbruch gestressten Bäume auf das kommende Jahr vorzubereiten. Bei der Baumschnittaktion wurde darauf geachtet, dass das Totholz in den Bäumen als Nahrung für Insekten und Spechte erhalten bleibt und vorhandene Brut- und Nisthöhlen nicht beeinträchtigt werden. Entfernt wurden lediglich konkurrierende Wassertriebe sowie Schösslinge aus dem Boden sowie an der Stammbasis der alten Hochstämme, in der Hoffnung, dass sich diese in Zukunft wieder besser mit der knappen Ressource Wasser versorgen können. Anschließend wurde aus dem anfallenden Gehölzschnitt entlang der Grundstücksgrenze eine sogenannte Benjeshecke aufgeschichtet. Die angelegte Hecke bietet für zahlreiche Vogelarten wie Zaunkönig und Rotkehlchen einen geschützten Bereich. Auch Kleinsäuger wie Igel und Siebenschläfer, Reptilien wie die Zauneidechse oder Blindschleiche, Amphibien wie die Erdkröte oder Insekten wie Wildbienen profitieren.