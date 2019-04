Ortsgespräch der Grünen: Weinbau und Klimawandel

Unter dem Motto "Weinbau und Klimawandel" laden Bündnis 90/Die Grünen, Kreisverband Kitzingen, am Freitag, 3. Mai, ab 16 Uhr, zu einer Diskussionsrunde mit Martin Häusling, agrarpolitischer Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament, in die Winzergemeinschaft Franken, Alte Reichsstraße 70, in Repperndorf ein.

Es besteht die Gelegenheit, den Baufortschritt zur neuen Kelterhalle zu besichtigen und im Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Andreas Oehm einen Gedankenaustausch zu Risiken, Potenzialen und Konsequenzen zum Weinbau im Klimawandel anzustoßen, heißt es in einer Pressemitteilung.