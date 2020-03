Kitzingen vor 1 Stunde

Ortsbäuerinnentagung des Kreisverbandes Kitzingen

Auf Einladung der BBV-Kreisbäuerin Anette vom Berg-Erbar trafen sich die Ortsbäuerinnen des Bayerischen Bauernverbands Kitzingen zu ihrer Frühjahrstagung. Der erste Programmpunkt des Tages war ein Besuch des Fischzuchtbetriebes Gerstner in Obervolkach. Den Ortsbäuerinnen wurde dabei das reichhaltige Fischangebot vorgestellt und auch ein Einblick hinter die Kulissen des Betriebs gewährt. Im daran anschließenden Tagungsteil informierte laut einer Pressemitteilung BBV-Steuerberater Otmar Emhart zu Einkommenskombinationen in Landwirtschaft, Direktvermarktung und Gewerbe. Ann-Kathrin Rauscher vom BBV Unterfranken berichtete über Neuigkeiten aus dem BBV-Bildungswerk. Im Rahmen der Tagung fand dann noch eine besondere Ehrung der Gaibacher Ortsbäuerin Rosa Barthelme statt. Sie hat über viele Jahre hinweg den Beitrag der Landfrauen zum alljährlichen Landkreisfaschingszug maßgeblich vorbereitet und koordiniert, und dabei so manchen schrägen Einfall in die Tat umgesetzt. Anette vom Berg-Erbar bedankte sich mit einem Blumenstrauß und einem Gutschein bei Rosa Barthelme.