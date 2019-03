Ortsbäuerinnen zu Besuch auf Reiterhof Pfriem

Kürzlich trafen sich die Ortsbäuerinnen des BBV-Kreisverbandes Kitzingen zu ihrer ersten Tagung des Jahres. Zur Einstimmung besuchten sie zunächst den Reiterhof Herbert Pfriem in Großlangheim. Herbert Pfriem berichtete über die Entwicklung des Hofes von den Anfängen in den 1990er Jahren bis heute. Anschließend folgte ein Rundgang über das weitläufige Gelände. Am Nachmittag schloss sich dann der Arbeitsteil der Tagung an. Die Teilnehmerinnen erhielten laut BBV-Pressemiteilung dabei Informationen zu sozialen Themen und regionalen Terminen auf Kreisebene. Auch die Sommerlehrfahrt, die die Landfrauen heuer in den Raum Schwabach führt, wurde besprochen.