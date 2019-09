Orientierungsritt der Pferdefreunde zu Herbstbeginn

Reiten mit kniffligen Aufgaben, das möchte, laut Pressemitteilung, der Orientierungsritt der Pferdefreunde Nenzenheim Teilnehmern und Gästen bieten. Eine Mischung aus Geschicklichkeitsübungen sowie Spiel und Spaß rund um das Ross findet am Sonntag, 15. September, beim Nenzenheimer Reitplatz, am Ortsausgang, in Richtung Dornheim statt. Los geht es um 8 Uhr, die Siegerehrung wird um 17 Uhr durchgeführt. Das Team der Pferdefreunde Nenzenheim hat sich ein besonderes Motto ausgedacht: „Mit Spaß in den Herbst" heißt es für die erwarteten 100 Teilnehmer. Besucher können am Reitplatz Kaffee und Kuchen, herzhafte Speisen und Getränke genießen. Kinder können während des Orientierungsritts vieles zu erleben. Informationen zum Orientierungsritt und das Anmeldeformular sind im Internet unter www.pferdefreunde-nenzenheim.de zu finden. Fragen beantworten Eva Rauschmair, Tel.: (09167) 966453) und Selina Klafke, Tel.: (0151) 54794038.