Kitzingen vor 1 Stunde

Orientierungsritt der Freizeitreiter

Der Verein für Freizeitreiter Deutschland (VFD) Kreisverband Kitzingen hatte am Ostermontag in Kleinlangheim einen Orientierungsritt veranstaltet. Es ging nicht nur darum, sich im Gelände bei der Weg- und Osternestsuche zu beweisen, auch theoretische Fragen und praktische Aufgaben auf dem Reitplatz wurden gefordert, heißt es in der Mitteilung. Die 23 Teilnehmer hatten ein Tor zu durchreiten, eine Brücke zu überwinden oder ein Wildschwein zu umkreisen (Foto). Der VDF lädt Interessierte am 23. Mai zu seinem nächsten Stammtisch zum Thema "Jakobskreuzkraut" ein. Weitere Infos bei Monika Link, Tel.: (0151) 26670503.