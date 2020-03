Kitzingen vor 57 Minuten

Orgelgrüße per E-Mail

Ein musikalisches Angebot während der Corona-Zeit bietet Regionalkantor Christian Stegmann: Da momentan weder in Konzerten noch Gottesdiensten die Möglichkeit besteht, den Klängen der Vleugels-Orgel in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen zu lauschen, können Interessenten „Orgelgrüße“ als Video-Link per E-mail oder WhatsApp empfangen. Mit Orgelwerken, Improvisationen und Chorälen, die etwa zwei bis drei mal pro Woche gesendet werden, sollen laut Pressemitteilung die Tage bis Ostern und voraussichtlich auch darüber hinaus musikalisch begleitet werden. Wer die „Orgelgrüße“ abonnieren möchte, kann Christian Stegmann per E-Mail: christianstegmann@hotmail.de schreiben.