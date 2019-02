Optische Aufwertung für den Bauhof

Die Gemeinde Sulzfeld will den Bauhof aufhübschen und ihr wurde von der Berufsgenossenschaft aufgetragen, die Sozialgebäude und deren Ausstattung den gesetzlichen Vorgaben anzupassen. Deswegen beauftragte die Gemeinde den Städteplaner Franz Ullrich, sich Gedanken zu machen, wie der Bauhof ohne allzu großen finanziellen Aufwand optisch aufgewertet werden kann.

Franz Ullrich stellte bei einem Ortstermin des Bauausschusses erste Überlegungen zur optischen Aufwertung des Bauhof-Areals vor, was auf Zustimmung der Ratsmitglieder traf. "Wir hatten den Auftrag, Vorschläge mit einfachen Materialien zu machen", schilderte Franz Ullrich die Ausgangslage, denn eine Generalsanierung wäre dem Gemeinderat wegen nicht ausreichender Finanzkraft zu teuer gewesen. "Wie haben uns primär mit den Gebäuden beschäftigt", sagte der Fachmann. Er plädierte dafür, Fenster auszutauschen, Fassaden neu zu schlämmen und Tore zu streichen oder ganz auszutauschen. "Eine Frage ist, was machen wir mit den Dächern?", fragte Franz Ullrich in die Runde. Denn manches Dach ist aus Eternitplatten, die teuer entsorgt werden müssen und teilweise statisch nicht belastbar sind.

Im Zuge der Maßnahme sei abzuklären, ob im Bauhof noch weiterer Lagerplatz, der überdacht ist, gebraucht wird. "Es wird eine Sache, bei der sie sicherlich einen sechsstelligen Betrag in die Hand nehmen müssen", bereitete der Städteplaner die Räte auf die Kosten vor. Deswegen sprachen sich die Räte dafür aus, die Arbeiten in Abschnitten zu erledigen und möglichst viel durch das Bauhofpersonal machen zu lassen. "Mir wäre diese Ansicht am wichtigsten", sagte Friedrich Staib über den Bereich zur Staatsstraße hin. Ullrichs Vorschlag, dort eine Hecke als Sichtschutz anzupflanzen, fiel bei den Räten auf fruchtbaren Boden.

Ullrich wird seinen Entwurf jetzt in eine Broschüre für die Räte niederschreiben. Diese dient dann als Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat, der nach der Empfehlung des Bauausschusses das letzte Wort wegen der Kosten und der zeitlichen Umsetzbarkeit hat.