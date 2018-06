Kitzingen vor 6 Stunden

Open Air Konzert auf dem Stadtbalkon

Am Samstag, 30. Juni, lädt der Förderverein Gartenschaugelände Kitzingen e.V. von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr zu einem Open Air Konzert in Picknick-Atmosphäre mit dem Ensemble „Inflamati“ auf dem Stadtbalkon ein. Das Ensemble entführt musikalisch unter der Leitung von Thomas Kram nach Italien, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Besuchern wird empfohlen, Campingstühle und Verpflegung mitzubringen. Zur Unterstützung des italienischen Flairs dürfen Hüte und andere Kopfbedeckungen getragen werden. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus. Der Eintritt ist frei.