Kitzingen vor 1 Stunde

Opel beim Rangieren eindrückt

Am Sonntagnachmittag rangierte ein 38-Jähriger mit seinem Auto Am Dreistock in Kitzingen aus einer Parklücke., dabei stieß er gegen einen geparkten Opel. Laut Polizeibericht drückte er dabei dessen rechte vordere Fahrzeugseite ein. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.