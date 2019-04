Kitzingen vor 1 Stunde

Opel angefahren und geflüchtet

In der Zeit von Samstag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr, ereignete sich am Bleichwasen in Kitzingen auf dem dortigen Parkplatz ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Opel. Dieser wurde an der Beifahrertüre beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.