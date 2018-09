Willanzheim vor 2 Stunden

Opel angefahren und davongemacht

In der Ortsmitte von Hüttenheim hatte am Dienstagfrüh ein 44-jähriger Mann seinen silberfarbenen Opel Vectra an einem geschotterten Seitenstreifen geparkt. Beim Vorbeifahren touchierte offensichtlich ein Linienbus die rechte Fahrzeugseite des Opels und richtete einen Schaden von 500 Euro an. Der unbekannte Fahrer des weiß/grünen Linienbusses setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.