Kitzingen vor 5 Stunden

Opel Vectra angefahren

Zwischen dem 29. Mai und dem Montagabend wurde in der Memellandstraße in Kitzingen ein geparkter Opel Vectra angefahren, berichtet die Polizei. Das Auto stand in Richtung Kleistplatz am rechten Fahrbahnrand. Am Montagabend bemerkte der Besitzer an der hinteren Stoßstange die Beschädigung. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.