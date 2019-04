Schwarzach vor 1 Stunde

Opel-Fahrer mit 1,82 Promille

Am Montagabend wurde in der Bamberger Straße in Schwarzach ein 58-jähriger Verkehrsteilnehmer angehalten und kontrolliert, heißt es im Polizeibericht. Bei der Überprüfung stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab 1,82 Promille. Der Opel-Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.